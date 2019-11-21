В Бурятии у подростка в поезде украли телефон

Вором оказался ранее судимый житель Иркутской области



К транспортным полицейским при сопровождении пассажирского поезда № 72 сообщением «Северобайкальск – Улан-Удэ» обратился подросток, следующий в детской спортивной группе. Подросток сообщил о пропаже телефона стоимостью 14 тысяч рублей. Свой мобильник он не смог найти в купе.



Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался ранее судимый житель Иркутской области. Украденный телефон изъят, мужчина признался в содеянном.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

