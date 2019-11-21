Электроопоры месяц лежали на сельской улице
В понедельник, 18 ноября, представитель энергоснабжающей организации в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии заявил в полицию о краже. Мужчина рассказал, что в августе организация отгрузила семь электроопор в селе Еловка для замены старых. Ремонт должен был состояться в сентябре. Однако ремонт был отсрочен, а подготовленные к установке столбы украли.
Во время бесед с местными жителями полицейские в одном из близлежащих дворов они обнаружили ошкуренные столбики по три-четыре метра в длину. Оказалось, что это и есть распиленное на части украденное имущество.
Хозяин дома не стал отрицать, что украл лежащие на улице села электроопоры. Он пояснил, что большую часть из них распилил на дрова, одно – на столбы для постройки забора.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление и незаконный вылов рыбы.
Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в адрес руководства энергоснабжающей организации будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл электроопоры и распилил их на дрова
Происшествия, Фото:
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