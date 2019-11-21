Житель Бурятии украл электроопоры и распилил их на дрова

Электроопоры месяц лежали на сельской улице



В понедельник, 18 ноября, представитель энергоснабжающей организации в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии заявил в полицию о краже. Мужчина рассказал, что в августе организация отгрузила семь электроопор в селе Еловка для замены старых. Ремонт должен был состояться в сентябре. Однако ремонт был отсрочен, а подготовленные к установке столбы украли.



Во время бесед с местными жителями полицейские в одном из близлежащих дворов они обнаружили ошкуренные столбики по три-четыре метра в длину. Оказалось, что это и есть распиленное на части украденное имущество.



Хозяин дома не стал отрицать, что украл лежащие на улице села электроопоры. Он пояснил, что большую часть из них распилил на дрова, одно – на столбы для постройки забора.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление и незаконный вылов рыбы.



Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в адрес руководства энергоснабжающей организации будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

