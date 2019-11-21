 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

20 Ноября

Популярное

Житель Бурятии украл электроопоры и распилил их на дрова

Житель Бурятии украл электроопоры и распилил их на дрова
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электроопоры месяц лежали на сельской улице

В понедельник, 18 ноября, представитель энергоснабжающей организации в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии заявил в полицию о краже. Мужчина рассказал, что в августе организация отгрузила семь электроопор в селе Еловка для замены старых. Ремонт должен был состояться в сентябре. Однако ремонт был отсрочен, а подготовленные к установке столбы украли.

Во время бесед с местными жителями полицейские в одном из близлежащих дворов они обнаружили ошкуренные столбики по три-четыре метра в длину. Оказалось, что это и есть распиленное на части украденное имущество.

Хозяин дома не стал отрицать, что украл лежащие на улице села электроопоры. Он пояснил, что большую часть из них распилил на дрова, одно – на столбы для постройки забора.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление и незаконный вылов рыбы.

Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в адрес руководства энергоснабжающей организации будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье в магазине произошёл пожар повышенного ранга
В Забайкалье в магазине произошёл пожар повышенного ранга
Происшествия, 21.11.2019
Из горящего магазина самостоятельно вышли девять человек
В Улан-Удэ потерялся конь
В Улан-Удэ потерялся конь
Происшествия, 21.11.2019
Коня, который убежал в районе Стрелки, в последний раз видели в Зеленхозе
В Бурятии у подростка в поезде украли телефон
В Бурятии у подростка в поезде украли телефон
Происшествия, 21.11.2019
Вором оказался ранее судимый житель Иркутской области
Житель Бурятии украл электроопоры и распилил их на дрова
Житель Бурятии украл электроопоры и распилил их на дрова
Происшествия, 21.11.2019
Электроопоры месяц лежали на сельской улице  
Полиция Бурятии ищет пострадавших от «Советского ССР»
Полиция Бурятии ищет пострадавших от «Советского ССР»
Происшествия, 21.11.2019
Граждане не дождались своих денег от двух кредитных кооперативов с «ностальгическими» названиями
В Улан-Удэ водитель «Жигулей» врезался в «Мазду»
В Улан-Удэ водитель «Жигулей» врезался в «Мазду»
Происшествия, 20.11.2019
ДТП произошло возле Удинского моста
В Улан-Удэ столкнулись «Аккорд» и «Камри»
В Улан-Удэ столкнулись «Аккорд» и «Камри»
Происшествия, 20.11.2019
ДТП произошло в обеденное время
В Иркутске парень вымогал у первокурсника деньги
В Иркутске парень вымогал у первокурсника деньги
Происшествия, 20.11.2019
Первокурсник передал вымогателю 6 тысяч рублей
В Забайкалье мужчины проникли в дом приятеля и украли телевизор
В Забайкалье мужчины проникли в дом приятеля и украли телевизор
Происшествия, 20.11.2019
Хозяин квартиры оставил незапертой дверь на балконе
Две забайкалки облили знакомую холодной водой, раздели и вывели на улицу
Две забайкалки облили знакомую холодной водой, раздели и вывели на улицу
Происшествия, 20.11.2019
Потерпевшая просила на суде не наказывать слишком строго её обидчиц
Улан-удэнцев встревожил приезд пожарных к детскому саду
Улан-удэнцев встревожил приезд пожарных к детскому саду
Происшествия, 20.11.2019
Как выяснилось, ложно сработала сигнализация

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^