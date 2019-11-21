В Иркутской области пьяный дебошир кидался на людей с ножом

Дебошира обезвредили полицейские



В начале ноября в дежурную часть полиции обратилась жительница деревни Усть-Куда в Иркутской области. Женщина сообщила, что её бывший муж пришёл в дом и угрожает расправой.



На место выехали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы Антон Весёлых и Анатолий Касьянов, а также участковый уполномоченный отдела полиции №10 Прокопий Шобогоров. Прибыв к дому, полицейские услышали доносящиеся из-за забора крики.



В ограде сотрудники увидели мужчину с ножом, который вёл себя агрессивно по отношению к жильцам. Правоохранители попросили мужчину успокоиться и убрать оружие. Нетрезвый дебошир проигнорировал требование и бросился с ножом на граждан.



- Поскольку в сложившейся ситуации действия нарушителя общественного порядка представляли угрозу для жизни и здоровья граждан, сотрудники ППС применили физическую силу – повалили вооружённого мужчину на землю, обезоружили и доставили в ОВД для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Недавно в адрес руководства Главного управления поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудников патрульно-постовой службы и участкового уполномоченного полиции за помощь.



«Большое спасибо за своевременное вмешательство и отважные действия» - пишет автор письма.



