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Несколько домов в Улан-Удэ оставались без света и воды

Несколько домов в Улан-Удэ оставались без света и воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошёл обрыв проводов

Накануне, 20 ноября, в 19:10 из-за обрыва воздушной линии было отключено электроснабжение потребителям частного сектора улиц Хвойная, Вербная, Полевая, Жамцарано.

Также электроэнергия отключилась на водонасосной станции МУП «Водоканал», в связи с чем была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям 117, 118, 119, 120 микрорайонов.

В 20:56 электроснабжение и водоснабжение восстановлено всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило около двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света отключение воды
 
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