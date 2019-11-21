Произошёл обрыв проводов
Накануне, 20 ноября, в 19:10 из-за обрыва воздушной линии было отключено электроснабжение потребителям частного сектора улиц Хвойная, Вербная, Полевая, Жамцарано.
Также электроэнергия отключилась на водонасосной станции МУП «Водоканал», в связи с чем была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям 117, 118, 119, 120 микрорайонов.
В 20:56 электроснабжение и водоснабжение восстановлено всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило около двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Несколько домов в Улан-Удэ оставались без света и воды
Происшествия, Фото:
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