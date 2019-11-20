В Улан-Удэ столкнулись «Аккорд» и «Камри»

ДТП произошло в обеденное время
Сегодня около 12.10 часов на перекрёстке улиц Бабушкина и Терешковой в Улан-Удэ произошла небольшая дорожная авария. Женщина на «Хонде Аккорд» совершила столкновение с «Тойотой Камри».
Никто из водителей не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром женщина-водитель разбила свой автомобиль в столкновении с маршруткой
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ДТП произошло в обеденное время
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