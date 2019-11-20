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В Улан-Удэ на тонкий лёд выходят рыбаки

В Улан-Удэ на тонкий лёд выходят рыбаки
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Водолазы-спасатели дважды в неделю объезжают вдоль русел рек города

В Улан-Удэ на ещё тонком льду стали появляться первые любители рыбной ловли и горожане, желающие сократить свой путь. Люди рискуют своей жизнью.

Для предотвращения трагических случаев водолазы-спасатели управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ дважды в неделю проводят профилактические рейды вдоль русел рек. При встрече нарушителей они проводят профилактические беседы.

Кроме этого, спасатели управления регулярно объезжают водные акватории рек и при помощи спецсредств оповещают горожан о мерах безопасности. На территории города у водоёмов установлены знаки, напоминающие о запрете выхода и выезда на лёд, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Безопасная толщина льда для нахождения на нем человека должна составлять не менее 15 см., для автотранспорта – не менее 35 см.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на Гусином озере погиб первоклассник. Он ценой своей жизни спас друга, провалившегося под лёд.
лед
 
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