В Иркутске парень вымогал у первокурсника деньги

Первокурсник передал вымогателю 6 тысяч рублей
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении вымогательства.
По версии следствия, в течение месяца 20-летний студент одного из колледжей Иркутска, угрожая и применяя физическую силу, требовал с 17-летнего юноши деньги. В результате после продолжительного конфликта первокурсник отдал вымогателю 6 тысяч рублей.
Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
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