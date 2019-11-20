В Иркутске парень вымогал у первокурсника деньги



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении вымогательства.



По версии следствия, в течение месяца 20-летний студент одного из колледжей Иркутска, угрожая и применяя физическую силу, требовал с 17-летнего юноши деньги. В результате после продолжительного конфликта первокурсник отдал вымогателю 6 тысяч рублей.



Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.



В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

