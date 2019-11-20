В Иркутской области ищут водителя, сбившего 16-летнюю девушку

Девушка получила травмы



19 ноября около 15.10 часов в районе дома №13 на улице Комсомольская города Свирск водитель совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



Личность водителя, а также марка автомобиле не установлены.



В результате аварии девушка получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



