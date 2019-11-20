Она перевела деньги с расчётного счёта организации на личную карту
В Забайкальском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летней жительницы села Красный Чикой. Она обвиняется в присвоении чужого имущества.
По версии следствия, в январе 2018 года женщина, являясь бухгалтером детского оздоровительно-образовательного лагеря «Лесная сказка», присвоила более 45 тысяч рублей, принадлежащие организации. Бухгалтер перевела деньги с расчётного счёта организации на счёт личной банковской карты.
В дальнейшем она была уволена. Представители детского лагеря заявили исковые требования о взыскании присвоенных бюджетных денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье бухгалтер присвоила деньги детского лагеря
Происшествия, Фото:
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