В Забайкалье бухгалтер присвоила деньги детского лагеря

Она перевела деньги с расчётного счёта организации на личную карту



В Забайкальском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летней жительницы села Красный Чикой. Она обвиняется в присвоении чужого имущества.



По версии следствия, в январе 2018 года женщина, являясь бухгалтером детского оздоровительно-образовательного лагеря «Лесная сказка», присвоила более 45 тысяч рублей, принадлежащие организации. Бухгалтер перевела деньги с расчётного счёта организации на счёт личной банковской карты.



В дальнейшем она была уволена. Представители детского лагеря заявили исковые требования о взыскании присвоенных бюджетных денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

