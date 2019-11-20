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Забайкалка лишилась сумки в отделении банка

Забайкалка лишилась сумки в отделении банка
Происшествия, 
Мужчина забрал её сумку на глазах у других клиентов банка

В Борзе сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого в грабеже.

В Борзинском районе в полицию обратилась 56-летняя местная жительница и сообщила, что кто-то украл принадлежавшую ей сумку с личными вещами. Установлено, что женщина была в одном из отделений банка, при этом поставила сумку с личными вещами на пол. Через некоторое время она зашла в кабинку для клиентов, а вернувшись, не нашла сумку.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили внешность подозреваемого, а позже - его личность. Им оказался временно проживающий в Борзе житель Курска. Установлено, что преступление он совершил в присутствии других посетителей банка. Ранее 20-летний задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Украденное имущество изъято и возвращено потерпевшей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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