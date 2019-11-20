 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

Популярное

Житель Китая пытался вывезти из Иркутска бивень мамонта

Житель Китая пытался вывезти из Иркутска бивень мамонта
Происшествия,  Фото:Иркутская таможня
Коллекционный бивень турист купил в качестве сувенира

В Иркутском аэропорту таможенники предотвратили незаконный вывоз в Пекин бивня мамонта. Он был обнаружен в багаже туриста из Китая.

Бивень был упакован в отдельную картонную коробку и завернут в воздушно-пузырьковую упаковочную плёнку. Длина бивня по наружной дуге составила более полуметра, вес около 1,2 кг.

Турист, следовавший по «зелёному коридору», не смог представить на вывоз бивня каких-либо разрешительных документов, кроме того, товар был не задекларирован.

Владелец бивня пояснил, что является представителем туристической компании, он рассказал, что приобрёл бивень в качестве сувенира в одном из магазинов в Иркутске. В качестве подтверждения он показал товарный чек, в котором была указана стоимость бивня в размере 198,9 тысяч рублей.


Специалисты подтвердили, что предоставленный на экспертизу объект является ископаемым остатком древнего животного мамонта – фрагментом бивня семейства слоновых отряда хоботных и относится к предметам коллекционирования по палеонтологии.

В соответствии с законодательством, ископаемые включены в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через границу Евразийского экономического союза.

В отношении гражданина Китая возбуждено два дела об административных правонарушениях по факту недекларирования товара и несоблюдения запретов и ограничений, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
мамонты Таможня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Напал из кустов и возле оврага: В Улан-Удэ осудили уличного насильника
Напал из кустов и возле оврага: В Улан-Удэ осудили уличного насильника
Происшествия, 21.11.2019
Насильник напал на женщину и на 16-летнюю девушку в безлюдных местах
В Бурятии сгорели три квартиры
В Бурятии сгорели три квартиры
Происшествия, 21.11.2019
Пожар произошёл в многоквартирном доме
В Бурятии горел фельдшерско-акушерский пункт
В Бурятии горел фельдшерско-акушерский пункт
Происшествия, 21.11.2019
В здании повреждена крыша, само здание удалось спасти
Забайкалец умер после двух ударов бутылкой шампанского
Забайкалец умер после двух ударов бутылкой шампанского
Происшествия, 21.11.2019
Женщине, ударившей парня, назначено 9 лет лишения свободы
В Улан-Удэ горели автомобиль и жилой дом
В Улан-Удэ горели автомобиль и жилой дом
Происшествия, 21.11.2019
В этих пожарах никто не пострадал
В Иркутске водителя автобуса поймали в наркотическом опьянении
В Иркутске водителя автобуса поймали в наркотическом опьянении
Происшествия, 21.11.2019
Также мужчина был лишён права управления в декабре 2018 года на 1,5 года
В Иркутской области прорвало водовод в районе месторождения нефти
В Иркутской области прорвало водовод в районе месторождения нефти
Происшествия, 21.11.2019
Местные жители уже успели навести панику в социальных сетях
Улан-удэнке назначили штраф за кражу смартфона
Улан-удэнке назначили штраф за кражу смартфона
Происшествия, 21.11.2019
Она стащила телефон, лежавший на подоконнике в общей кухне
В Иркутске экипаж ДПС гонялся за вором
В Иркутске экипаж ДПС гонялся за вором
Происшествия, 21.11.2019
Автомобилист передвигался с поддельными госномерами
В Забайкалье в магазине произошёл пожар повышенного ранга
В Забайкалье в магазине произошёл пожар повышенного ранга
Происшествия, 21.11.2019
Из горящего магазина самостоятельно вышли девять человек
В Улан-Удэ потерялся конь
В Улан-Удэ потерялся конь
Происшествия, 21.11.2019
Коня, который убежал в районе Стрелки, в последний раз видели в Зеленхозе
В Бурятии у подростка в поезде украли телефон
В Бурятии у подростка в поезде украли телефон
Происшествия, 21.11.2019
Вором оказался ранее судимый житель Иркутской области

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^