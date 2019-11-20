Житель Китая пытался вывезти из Иркутска бивень мамонта

Владелец бивня пояснил, что является представителем туристической компании, он рассказал, что приобрёл бивень в качестве сувенира в одном из магазинов в Иркутске. В качестве подтверждения он показал товарный чек, в котором была указана стоимость бивня в размере 198,9 тысяч рублей.





В Иркутском аэропорту таможенники предотвратили незаконный вывоз в Пекин бивня мамонта. Он был обнаружен в багаже туриста из Китая.Бивень был упакован в отдельную картонную коробку и завернут в воздушно-пузырьковую упаковочную плёнку. Длина бивня по наружной дуге составила более полуметра, вес около 1,2 кг.Турист, следовавший по «зелёному коридору», не смог представить на вывоз бивня каких-либо разрешительных документов, кроме того, товар был не задекларирован.Специалисты подтвердили, что предоставленный на экспертизу объект является ископаемым остатком древнего животного мамонта – фрагментом бивня семейства слоновых отряда хоботных и относится к предметам коллекционирования по палеонтологии.В соответствии с законодательством, ископаемые включены в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через границу Евразийского экономического союза.В отношении гражданина Китая возбуждено два дела об административных правонарушениях по факту недекларирования товара и несоблюдения запретов и ограничений, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.