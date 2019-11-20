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В Улан-Удэ таксист устроил поножовщину

В Улан-Удэ таксист устроил поножовщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Таксист убил одного мужчину и ранил другого

19 ноября ночью в доме на улице Шишкина в Улан-Удэ был убит 30-летний мужчина. Из этого же дома в медучреждение был доставлен ещё один 31-летний мужчина с проникающим ранением живота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По подозрению в убийстве задержан 55-летний хозяин дома, с которым потерпевшие употребляли спиртное.

По данным следствия, подозреваемый мужчина в Улан-Удэ подрабатывал таксистом. Во время одной из поездок он познакомился с местной жительницей, после чего вечером 18 ноября пригласил её к себе домой. Женщина пришла в гости с двумя знакомыми. Вместе они стали употреблять спиртные напитки.

Но спустя несколько часов между хозяином дома и мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора. Она переросла в потасовку. Хозяин дома схватил нож и поочередно нанёс удары обоим собутыльникам в грудь и живот. Один из них от скончался на месте происшествия; второй истекал кровью.

Их спутница вызвала скорую медицинскую помощь, и раненого мужчину отвезли в больницу, где оказали необходимую врачебную помощь.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
убийство такси
 
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