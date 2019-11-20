Неизвестные подожгли стадион «Локомотив»
В Братске полицейские устанавливают личности молодых людей, которые подожгли искусственное покрытие и сетку ограждения футбольного поля на стадионе «Локомотив» в Осиновке.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в ночь на 31 октября на территорию стадиона проникли двое неизвестных в куртках с капюшонами на голове. Молодые люди пытались взломать двери в помещение, а затем совершили поджог.
Оперативники при изучении видеозаписи установили, что один из подозреваемых среднего роста, одет в куртку с капюшоном, светлые брюки типа «Джоггер», белые носки и тёмные кроссовки.
Второй – высокого роста, был одет в куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, тёмного цвета ботинки классической модели, сообщает межмуниципальное управление МВД России «Братское».
Всех, кто узнал подозреваемых молодых людей, либо располагает иными сведениями, способствующими раскрытию преступления, просят обратиться в отдел полиции №4 по адресу: г. Братск, ул. Гайнулина, 99, либо позвонить по телефонам 8-902-547-07-07, 8 (3953) 310-555, либо 102, 112.
В Братске ищут поджигателей стадиона
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