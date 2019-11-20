Улан-удэнка хотела вернуть найденный кошелёк, но потратила деньги

Возбуждено уголовное дело



В воскресенье 27-летний улан-удэнец заметил, что потерял кошелёк с банковской картой в один из вечеров, когда отдыхал с друзьями в увеселительных заведениях. Впоследствии с карты были украдены три тысячи рублей. Молодой человек с заявлением обратился в полицию.



Правоохранители установили подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя горожанка.



Она нашла утерянное портмоне на бульваре Карла Маркса, и, по её словам, планировала вернуть – помимо карты, в кошельке находились паспорт и водительское удостоверение мужчины. Однако, уехав к родственникам в Тарбагатайский район, воспользовалась чужими деньгами: рассчиталась бесконтактной картой за покупки в магазинах.



Женщина работает, ранее не судима.



За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

