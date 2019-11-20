Возбуждено уголовное дело
В воскресенье 27-летний улан-удэнец заметил, что потерял кошелёк с банковской картой в один из вечеров, когда отдыхал с друзьями в увеселительных заведениях. Впоследствии с карты были украдены три тысячи рублей. Молодой человек с заявлением обратился в полицию.
Правоохранители установили подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя горожанка.
Она нашла утерянное портмоне на бульваре Карла Маркса, и, по её словам, планировала вернуть – помимо карты, в кошельке находились паспорт и водительское удостоверение мужчины. Однако, уехав к родственникам в Тарбагатайский район, воспользовалась чужими деньгами: рассчиталась бесконтактной картой за покупки в магазинах.
Женщина работает, ранее не судима.
За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка хотела вернуть найденный кошелёк, но потратила деньги
Происшествия, Фото:
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