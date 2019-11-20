 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Ноября

19 Ноября

Популярное

В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревья на 420 тысяч

В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревья на 420 тысяч
Происшествия, 
Они незаконно заготовили около 40 кубов сосны и лиственницы

В Еравнинском районе лесники во время рейда обнаружили «чёрных» лесорубов. Мужчины заготовили около 40 кубометров сосны и лиственницы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 420 тысяч рублей.

У лесорубов изъяли незаконно заготовленную древесину, грузовик «КамАЗ», трактор «МТЗ-82» и бензопилу «STIHL».

В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в полицию для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревья на 420 тысяч
В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревья на 420 тысяч
Происшествия, 20.11.2019
Они незаконно заготовили около 40 кубов сосны и лиственницы
В Бурятии первоклассник погиб, играя на тонком льду
В Бурятии первоклассник погиб, играя на тонком льду
Происшествия, 20.11.2019
Мальчики вечером зашли слишком далеко на Гусиное озеро и провалились
В Бурятии рецидивистка украла бензопилу и шуруповёрт
В Бурятии рецидивистка украла бензопилу и шуруповёрт
Происшествия, 20.11.2019
Уголовное дело передано в следственный комитет
В Бурятии пристав поймал обвиняемого в угрозе убийством
В Бурятии пристав поймал обвиняемого в угрозе убийством
Происшествия, 20.11.2019
Обвиняемый в угрозе убийством не явился в суд и нарушил подписку о невыезде
В Иркутской области «чёрный лесоруб» пытался подкупить полицейского
В Иркутской области «чёрный лесоруб» пытался подкупить полицейского
Происшествия, 20.11.2019
Теперь на мужчину возбуждено сразу два уголовных дела
В Иркутской области село вздрогнуло от взрыва газа
В Иркутской области село вздрогнуло от взрыва газа
Происшествия, 20.11.2019
В Хомутово около полуночи произошёл взрыв, повредивший жилые дома
Житель Бурятии обокрал гараж, разбив стену арматурой
Житель Бурятии обокрал гараж, разбив стену арматурой
Происшествия, 20.11.2019
19-летний парень разобрал стену гаража
В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной автомобилем
В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной автомобилем
Происшествия, 20.11.2019
Водитель-подросток врезался в дерево, уходя от погони ДПС
В Бурятии утонул ребёнок
В Бурятии утонул ребёнок
Происшествия, 20.11.2019
Он погиб на Гусином озере
24 дома, детские сады и школа Улан-Удэ оставались без света
24 дома, детские сады и школа Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 20.11.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В Бурятии воровка не смогла обжаловать приговор
В Бурятии воровка не смогла обжаловать приговор
Происшествия, 19.11.2019
Женщина украла со счёта 16 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^