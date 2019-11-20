В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревья на 420 тысяч

Они незаконно заготовили около 40 кубов сосны и лиственницы
В Еравнинском районе лесники во время рейда обнаружили «чёрных» лесорубов. Мужчины заготовили около 40 кубометров сосны и лиственницы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 420 тысяч рублей.
У лесорубов изъяли незаконно заготовленную древесину, грузовик «КамАЗ», трактор «МТЗ-82» и бензопилу «STIHL».
В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в полицию для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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