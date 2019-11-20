В Бурятии пристав поймал обвиняемого в угрозе убийством

Обвиняемый в угрозе убийством не явился в суд и нарушил подписку о невыезде



В Северо-Байкальском районе Бурятии судебный пристав задержал 37-летнего жителя села Холодная, обвиняемого в угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.



Мужчина не явился в суд, где должно было рассматриваться его дело. Несмотря на подписку о невыезде он выехал за пределы села, а через неделю был задержан в соседнем Нижнеангарске.



Пристав узнал разыскиваемого по ориентировке рядом с домом одного из должников и вскоре доставил его в полицию.



В настоящее время мужчина ожидает судебного заседания, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.





