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В Бурятии пристав поймал обвиняемого в угрозе убийством

В Бурятии пристав поймал обвиняемого в угрозе убийством
Происшествия, 
Обвиняемый в угрозе убийством не явился в суд и нарушил подписку о невыезде

В Северо-Байкальском районе Бурятии судебный пристав задержал 37-летнего жителя села Холодная, обвиняемого в угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

Мужчина не явился в суд, где должно было рассматриваться его дело. Несмотря на подписку о невыезде он выехал за пределы села, а через неделю был задержан в соседнем Нижнеангарске.

Пристав узнал разыскиваемого по ориентировке рядом с домом одного из должников и вскоре доставил его в полицию.

В настоящее время мужчина ожидает судебного заседания, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.


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