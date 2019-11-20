В Иркутской области «чёрный лесоруб» пытался подкупить полицейского

- Для того, чтобы избежать проверки законности груза, сопровождающий передал оперуполномоченному 15 тысяч рублей. Полицейские незамедлительно пресекли дачу взятки, 28-летний мужчина был задержан. Автомобиль и изъятый сортимент леса объёмом 15 кубических метров помещены на арестплощадку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.













На выезде из леса в Осинском районе Иркутской области полицейские остановили «КамАЗ», гружённый сосной и лиственницей. Необходимые документы на перевозимый лес отсутствовали.Правоохранители установили причастность задержанного к незаконной рубке леса на территории Обусинского участкового лесничества. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. За незаконную рубку лесных насаждений в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.