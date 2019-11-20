В Бурятии заведующая детсадом начисляла себе зарплату делопроизводителя

Женщина получила условный срок



В Кяхтинском районе Бурятии заведующая детским садом признана виновной в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.



Женщина, злоупотребив доверием работников, украла бюджетные деньги. Она незаконно получала зарплату делопроизводителя.



Бюджету Кяхтинского района был причинён ущерб на общую сумму 11 839 рублей. Ущерб заведующая возместила в ходе предварительного расследования.



Суд приговорил её 2,5 годам условно с испытательным сроком 1,5 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

