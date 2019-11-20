Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 19 ноября, в 10:14 из-за неисправности произошло аварийное отключение подстанции «Сосновый» в Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители 24 многоквартирных домов по проспекту Строителей 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, улицы Боевая 7, 9, 11, центральные тепловые пункты 47-1 и 47-2, школа №49 и два корпуса детского сада № 96 «Калинка».
Электроэнергия в домах появлялась постепенно. В 11:12 запитали потребителей пр. Строителей 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Боевая 7, 9, 11, школу №49 и второй корпус «Калинки». Время отключения составило около часа.
В 11:33 запитали потребителей пр. Строителей 28, 32, 34, 38 и первый корпус детского сада. В этом случае время отключения составило около полутора часов. В 11:50 запитали оставшихся потребителей, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», завтра в Улан-Удэ произойдёт массовое отключение электроэнергии. Список адресов можно посмотреть по ссылке.
24 дома, детские сады и школа Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
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