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Житель Иркутской области получил реальный срок за пьяную езду

Житель Иркутской области получил реальный срок за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его останавливали в нетрезвом виде дважды

В Иркутской области Усть-Кутский городской суд вынес обвинительный приговор 33-летнему нарушителю правил дорожного движения. Он с начала года дважды попадал в поле зрения сотрудников ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Весной этого года мужчина был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после этого наказания он не сделал для себя никаких выводов и уже через несколько месяцев сотрудники полиции вновь задержали его за рулём в нетрезвом виде.

Накануне по решению суда молодой человек был приговорён к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на срок два года шесть месяцев.

С начала года по Иркутской области выявлено около 10 тысяч нетрезвых водителей, из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения около 2 тысяч граждан.

По статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении нарушителей возбуждено около 2 тысяч уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

суд водители алкогольное опьянение
 
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