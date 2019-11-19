Житель Иркутской области получил реальный срок за пьяную езду

Его останавливали в нетрезвом виде дважды



В Иркутской области Усть-Кутский городской суд вынес обвинительный приговор 33-летнему нарушителю правил дорожного движения. Он с начала года дважды попадал в поле зрения сотрудников ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде.



Весной этого года мужчина был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после этого наказания он не сделал для себя никаких выводов и уже через несколько месяцев сотрудники полиции вновь задержали его за рулём в нетрезвом виде.



Накануне по решению суда молодой человек был приговорён к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на срок два года шесть месяцев.



С начала года по Иркутской области выявлено около 10 тысяч нетрезвых водителей, из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения около 2 тысяч граждан.



По статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении нарушителей возбуждено около 2 тысяч уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



