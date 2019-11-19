Жителя Иркутской области посадили на 13 лет за жестокое убийство экс-супруги

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта этого года в посёлке Залари сожители вернулись домой после употребления спиртных напитков. Между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять сожителя, в том числе нецензурной бранью, и заявила, что у неё есть другой мужчина. После этого мужчина решил избить её.

Сегодня Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении уроженца Таджикистана, убившего бывшую жену с особой жестокостью Экс-супруг стал наносить множественные удары руками и ногами, в том числе по голове, давил ногой на шею, а также бил сожительницу головой о стол, пол и металлическую трубу отопления. Вооружившись кухонным ножом, подсудимый порезал ей кисти обеих рук. Затем он поместил голову женщины в металлическую печь, высказывая угрозы убийством, выстриг ножницами клок волос и с силой руками вырвал волосы с головы. После мужчина вытащил бывшую супругу во двор дома, где раздел её и стал закидывать лицо снегом.Всё происходило в присутствии их общих малолетних детей. Женщина умерла на месте происшествия.Суд признал убийцу виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.Приговор не вступил в законную силу.