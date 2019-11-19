Он был пьян
Во время патрулирования в посёлке Джида на центральной улице сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили пьяного мужчину.
В ходе проверки документов и установления личности росгвардейцы при досмотре у 44-летнего мужчины обнаружили гашиш.
Задержанного, жителя села Петропавловка, доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
В Бурятии на улице задержали мужчину с гашишем
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