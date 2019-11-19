Житель Бурятии прятал гашишное масло в носке

«Травку» он собрал в поле



В сентябре житель Бурятии приехал на поле в Иволгинском районе, недалеко от въездной стелы «Посёлок Тапхар». Там он собрал верхушечные части и листья конопли. Обработав собранную траву, получил гашишное масло.



Общая масса наркотического средства составила 1, 680 гр, вес гашишного масла - 0, 252 гр, что относится к значительному размеру. Затем мужчина сложил вещество в пакет, запаял его, убрал в носок и положил в дорожную сумку, где хранил до момента задержания.



На следующий день он прибыл на железнодорожный вокзал Улан- Удэ, где его остановили сотрудники полиции. Мужчину доставили в служебное помещение, где в ходе личного досмотра в его дорожной сумке было обнаружено и изъято наркотическое средство.



Суд признал его виновным и оштрафовал на семь тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

