Читинке выдали тело не матери, а другого человека

Женщина отсудила компенсацию за подмену тела



Читинка обратилась с иском к государственному учреждению здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», министерству здравоохранения Забайкальского края о взыскании компенсации морального вреда и наложении штрафа за подмену тела её матери на тело другого человека. Об этом сообщает портал «Право-мед.ру».



Женщина заключил с ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» договор оказания платных медицинских услуг, предметом которого была подготовка тела к захоронению. Однако женщине предоставили тело другого человека, одетое в одежду, предназначенную для тела её матери.



В результате тело матери было выдано с опозданием на час, что сократило процедуру прощания. Кроме того, несмотря на предоставление необходимых документов для того, чтобы тело её матери не подвергалось вскрытию, такое вскрытие было произведено.



Женщина просила о компенсации морального вреда 100 000 рублей.



Суд посчитал возможным взыскать в пользу истца в счёт компенсации морального вреда 30 тысяч рублей, уточняет «Право-мед.ру».



