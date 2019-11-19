Женщина отсудила компенсацию за подмену тела
Читинка обратилась с иском к государственному учреждению здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», министерству здравоохранения Забайкальского края о взыскании компенсации морального вреда и наложении штрафа за подмену тела её матери на тело другого человека. Об этом сообщает портал «Право-мед.ру».
Женщина заключил с ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» договор оказания платных медицинских услуг, предметом которого была подготовка тела к захоронению. Однако женщине предоставили тело другого человека, одетое в одежду, предназначенную для тела её матери.
В результате тело матери было выдано с опозданием на час, что сократило процедуру прощания. Кроме того, несмотря на предоставление необходимых документов для того, чтобы тело её матери не подвергалось вскрытию, такое вскрытие было произведено.
Женщина просила о компенсации морального вреда 100 000 рублей.
Суд посчитал возможным взыскать в пользу истца в счёт компенсации морального вреда 30 тысяч рублей, уточняет «Право-мед.ру».
Читинке выдали тело не матери, а другого человека
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