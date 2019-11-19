В Чите приходящая няня украла 100 тысяч рублей

Женщина находилась с малолетним ребёнком днём



В Чите полицейские задержали подозреваемую в краже 100 тысяч рублей.



В отдел полиции обратилась 45-летняя читинка и сообщила о том, что из её квартиры пропали деньги. Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастна няня, которая днём находится с малолетним ребёнком женщины.



Полицейские задержали подозреваемую, 44-летнюю жительницу села Шишкино. Как выяснилось, она нашла в шкафу сто тысяч рублей, которые украла потратила на собственные нужды.



- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

