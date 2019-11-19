Женщина находилась с малолетним ребёнком днём
В Чите полицейские задержали подозреваемую в краже 100 тысяч рублей.
В отдел полиции обратилась 45-летняя читинка и сообщила о том, что из её квартиры пропали деньги. Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастна няня, которая днём находится с малолетним ребёнком женщины.
Полицейские задержали подозреваемую, 44-летнюю жительницу села Шишкино. Как выяснилось, она нашла в шкафу сто тысяч рублей, которые украла потратила на собственные нужды.
- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите приходящая няня украла 100 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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