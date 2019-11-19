В Улан-Удэ горел коттедж

Вечером 18 ноября в Улан-Удэ произошёл пожар в жилом доме в посёлке Забайкальский. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Погибших и пострадавших нет.
На момент прибытия пожарных горел второй этаж дома, крыша, пристроенный гараж и мастерская. Жильцы вышли самостоятельно. Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар. К тушению привлекались 21 человек личного состава и 6 единиц техники.
По предварительным данным причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
В настоящее время органы дознания проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае на пожаре погибли три человека.