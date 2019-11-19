С веранды дома вор украл электропилу
В полицию в Чернышевском районе Забайкальского края поступило заявление о том, что у 95-летней местной жительницы украли электропилу. Вор выставил оконное стекло и проник на веранду. Кражу обнаружили родственники пенсионерки и обратились в полицию.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который знал, что хозяйка пожилая и ничего не слышит. Электропилу мужчина спрятал недалеко от места преступления. Она была изъята и возвращена потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее подозреваемый не нарушал закон, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Житель Забайкалья обокрал 95-летнюю глухую пенсионерку
Происшествия, Фото:
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