Житель Забайкалья обокрал 95-летнюю глухую пенсионерку

С веранды дома вор украл электропилу



В полицию в Чернышевском районе Забайкальского края поступило заявление о том, что у 95-летней местной жительницы украли электропилу. Вор выставил оконное стекло и проник на веранду. Кражу обнаружили родственники пенсионерки и обратились в полицию.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который знал, что хозяйка пожилая и ничего не слышит. Электропилу мужчина спрятал недалеко от места преступления. Она была изъята и возвращена потерпевшей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Ранее подозреваемый не нарушал закон, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



