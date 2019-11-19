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Житель Забайкалья обокрал 95-летнюю глухую пенсионерку

Житель Забайкалья обокрал 95-летнюю глухую пенсионерку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С веранды дома вор украл электропилу

В полицию в Чернышевском районе Забайкальского края поступило заявление о том, что у 95-летней местной жительницы украли электропилу. Вор выставил оконное стекло и проник на веранду. Кражу обнаружили родственники пенсионерки и обратились в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который знал, что хозяйка пожилая и ничего не слышит. Электропилу мужчина спрятал недалеко от места преступления. Она была изъята и возвращена потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее подозреваемый не нарушал закон, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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