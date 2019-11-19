В Улан-Удэ росгвардейцы раскрыли кражу розовой коляски

Вор катил детскую коляску по улице



На днях в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что несколько минут назад украли детскую коляску на проспекте Строителей.



Ориентировка была передана всем наружным нарядам. В ходе несения службы росгвардейцы заметили мужчину, который катил детскую коляску розового цвета в сторону Мелькомбината. Мужчину, который был пьян, задержали на барахолке. Он пытался продать украденную коляску за 300 рублей.



Вор – ранее судимый 37-летний улан-удэнец. Он воспользовался моментом, когда потерпевшая заносила ребёнка в квартиру и оставила коляску без присмотра возле подъезда.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

