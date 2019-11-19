Произошла коммунальная авария
Накануне, 18 ноября, в 12:10 из-за неисправности и остановки котлоагрегата №3 на котельной на улице Лысогорская 85а в Улан-Удэ, было отключено теплоснабжение. Под отключение попали потребители: ул.Лысогорская,85а (школа-интернат №22 ОАО «РЖД»); два многоквартирных дома - ул.Лысогорская, 85,87а; три дома частного сектора – ул. Связистов, 48,49,50.
В 12:35 введены в работу котлоагрегаты №1, №2. Теплоснабжение потребителям восстановлено. Время отключения составило 25 минут. В 15:10 на обоих котлах обнаружили утечку, их начали ремонтировать.
В 16:30 после проведения сварочных работ, введён в работу котлоагрегат №2. Теплоснабжение потребителям восстановлено. Время устранения неполадки составило около полутора часов. В 18:40 после проведения сварочных работ, введён в работу котлоагрегат №3. Время устранения неисправности составило три с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Школа-интернат и пять домов в Улан-Удэ оставались без теплоснабжения
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 19.11.2019
Вор катил детскую коляску по улице
Происшествия, 19.11.2019
Произошла коммунальная авария
Пассажиров машины осмотрели медики «скорой»
1,5-годовалая девочка пролежала в сугробе на морозе всю ночь
Женщина находилась в машине, которая не предоставила преимущество автобусу
Молодой человек привлёк внимание полицейских
Авария произошла на улице Сахьяновой
Водитель «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении грузовику
Пирамида «Корпорация Ромашка» разрослась и зачахла, превратившись в проект по переработке конопли
В бассейне реки Баргузин был зафиксирован подземный толчок
Мужчина ловил омуль при помощи рыболовных сетей. ВИДЕО
В Бурятии 17 ноября произошло 16 пожаров
Пожар, вероятно, произошёл из-за неосторожности при курении
Мужчину задержали на железнодорожном вокзале
Служебная собака спасла женщину, которая сломала ногу и едва не замёрзла