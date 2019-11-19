Школа-интернат и пять домов в Улан-Удэ оставались без теплоснабжения

Произошла коммунальная авария



Накануне, 18 ноября, в 12:10 из-за неисправности и остановки котлоагрегата №3 на котельной на улице Лысогорская 85а в Улан-Удэ, было отключено теплоснабжение. Под отключение попали потребители: ул.Лысогорская,85а (школа-интернат №22 ОАО «РЖД»); два многоквартирных дома - ул.Лысогорская, 85,87а; три дома частного сектора – ул. Связистов, 48,49,50.



В 12:35 введены в работу котлоагрегаты №1, №2. Теплоснабжение потребителям восстановлено. Время отключения составило 25 минут. В 15:10 на обоих котлах обнаружили утечку, их начали ремонтировать.



В 16:30 после проведения сварочных работ, введён в работу котлоагрегат №2. Теплоснабжение потребителям восстановлено. Время устранения неполадки составило около полутора часов. В 18:40 после проведения сварочных работ, введён в работу котлоагрегат №3. Время устранения неисправности составило три с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.





