В бассейне реки Баргузин был зафиксирован подземный толчок
В воскресенье в 17:47 был зафиксирован очередной подземный толчок на территории Курумканского района в 100 км восточнее озера Байкал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в точке с координатами 55.16 градусов северной широты 111.44 восточной долготы - в малонаселенной таежной местности в бассейне реки Баргузин.
Энергетический класс составил 10, а магнитуда по формуле - 3,3.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 ноября в Курумканском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8. А до этого в малонаселённой таёжной местности на границе Курумканского и Баунтовского районов Бурятии произошло сразу пять подземных толчков.
Серия слабых подземных толчков, или «рой землетрясений», может являться альтернативой крупного землетрясения. Таким образом сбрасывается напряжение земной коры. В Байкальской рифтовой зоне крайне редко слабые толчки предваряют сильные землетрясения.
В Бурятии произошло очередное землетрясение
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