Житель Бурятии незаконно наловил омуль на 87 тысяч

Мужчина ловил омуль при помощи рыболовных сетей. ВИДЕО
На берегу реки Селенга полицейские в ходе профилактического рейда операции «Путина» задержали 34-летнего жителя села Сотниково, который, нарушив запрет, выловил омуль.
Ущерб составил более 87 тысяч рублей. У нарушителя изъяли 12 особей добытой рыбы, рыболовные сети и лодку.
- Ранее подозреваемый не судим, в содеянном раскаивается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. за незаконную добычу водных биологических ресурсов УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.