 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Ноября

17 Ноября

Популярное

Житель Бурятии незаконно наловил омуль на 87 тысяч

Житель Бурятии незаконно наловил омуль на 87 тысяч
Происшествия, 
Мужчина ловил омуль при помощи рыболовных сетей. ВИДЕО

На берегу реки Селенга полицейские в ходе профилактического рейда операции «Путина» задержали 34-летнего жителя села Сотниково, который, нарушив запрет, выловил омуль.

Ущерб составил более 87 тысяч рублей. У нарушителя изъяли 12 особей добытой рыбы, рыболовные сети и лодку.

- Ранее подозреваемый не судим, в содеянном раскаивается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. за незаконную добычу водных биологических ресурсов УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Ольхонском районе перекрыли канал незаконной ловли, переработки и продажи байкальского омуля.
омуль браконьерство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки
В Бурятии в столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки
Происшествия, 18.11.2019
Водитель «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении грузовику
В Иркутской области задержали организатора финансовой пирамиды «Ромашка»
В Иркутской области задержали организатора финансовой пирамиды «Ромашка»
Происшествия, 18.11.2019
Пирамида «Корпорация Ромашка» разрослась и зачахла, превратившись в проект по переработке конопли
В Бурятии произошло очередное землетрясение
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Происшествия, 18.11.2019
В бассейне реки Баргузин был зафиксирован подземный толчок
Житель Бурятии незаконно наловил омуль на 87 тысяч
Житель Бурятии незаконно наловил омуль на 87 тысяч
Происшествия, 18.11.2019
Мужчина ловил омуль при помощи рыболовных сетей. ВИДЕО
В Бурятии пожарные обнаружили тело мужчины
В Бурятии пожарные обнаружили тело мужчины
Происшествия, 18.11.2019
Пожар, вероятно, произошёл из-за неосторожности при курении
Забайкалец изготовил наркотик в Бурятии и повёз его в Иркутск
Забайкалец изготовил наркотик в Бурятии и повёз его в Иркутск
Происшествия, 18.11.2019
Мужчину задержали на железнодорожном вокзале
Житель Иркутской области погиб в провалившейся под лёд машине
Житель Иркутской области погиб в провалившейся под лёд машине
Происшествия, 18.11.2019
Одному из мужчин удалось выбраться из тонущей иномарки
В Улан-Удэ на пожаре девушка получила ожоги
В Улан-Удэ на пожаре девушка получила ожоги
Происшествия, 18.11.2019
Пострадавшую с травмами доставили в больницу
Три улицы в Улан-Удэ час оставались без света
Три улицы в Улан-Удэ час оставались без света
Происшествия, 18.11.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В ДТП в Бурятии погибли четыре человека
В ДТП в Бурятии погибли четыре человека
Происшествия, 17.11.2019
Ещё четверо находятся в больнице
В Бурятии горели надворные постройки и квартира
В Бурятии горели надворные постройки и квартира
Происшествия, 17.11.2019
 Возгорания случились из-за перекала трубы дымохода и выпавшего уголька
В Бурятии горела аптека
В Бурятии горела аптека
Происшествия, 17.11.2019
По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^