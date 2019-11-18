Житель Бурятии незаконно наловил омуль на 87 тысяч

- Ранее подозреваемый не судим, в содеянном раскаивается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. за незаконную добычу водных биологических ресурсов УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





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