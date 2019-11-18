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В Бурятии из-за угля, выпавшего из поддувала, сгорела баня

В Бурятии из-за угля, выпавшего из поддувала, сгорела баня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Бурятии 17 ноября произошло 16 пожаров

В селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошло загорание бани. На момент прибытия пожарных горела надворная постройка с пристроями. В результате пожара баня полностью уничтожена огнём, дощатые пристрои повреждены на общей площади 20,5 кв.м. 

Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. При топке печи из поддувала выпал горящий уголь, в следствие чего произошло загорание деревянных конструкций пола и личных вещей.

В Бурятии 17 ноября произошло 16 пожаров, 10 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



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