В Бурятии из-за угля, выпавшего из поддувала, сгорела баня



Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. При топке печи из поддувала выпал горящий уголь, в следствие чего произошло загорание деревянных конструкций пола и личных вещей.



В Бурятии 17 ноября произошло 16 пожаров, 10 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.









В селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошло загорание бани. На момент прибытия пожарных горела надворная постройка с пристроями. В результате пожара баня полностью уничтожена огнём, дощатые пристрои повреждены на общей площади 20,5 кв.м.