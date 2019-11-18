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В Бурятии пожарные обнаружили тело мужчины

В Бурятии пожарные обнаружили тело мужчины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар, вероятно, произошёл из-за неосторожности при курении

В селе Шергино Кабанского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел изнутри. Всего к ликвидации пожара было привлечено 4 работника государственной противопожарной службы и 2 единицы спецтехники. В результате пожара дом повреждён на площади 42 кв.м. 

В ходе разбора места пожара в 23:09 работник пожарной части обнаружил на полу в дверном проёме тело мужчины. 

Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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