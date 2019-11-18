В Забайкалье овчарка нашла потерявшуюся пенсионерку

Служебная собака спасла женщину, которая сломала ногу и едва не замёрзла
В Читинском районе ночью в полицию позвонил житель одного из СНТ и сообщил о том, что пропала его мать. 65-летняя женщина без мобильного телефона ушла из дома в неизвестном направлении.
Инспектор-кинолог принял участие в поисковых мероприятиях вместе со своим питомцем – немецкой овчаркой по кличке Фрай. Спустя всего 45 минут собака взяла след и, пройдя около километра, привела полицейских в поле на окраине дачного кооператива.
Пожилая женщина лежала на земле. Выяснилось, что она вышла на прогулку перед сном, но, споткнувшись, упала и сломала ногу. Самостоятельно передвигаться пенсионерка не могла. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую медикам, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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