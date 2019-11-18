Житель Иркутской области погиб в провалившейся под лёд машине



В Куйтунском районе 15 ноября вечером в трёх метрах от берега реки Оки под лёд ушёл автомобиль Toyota Sprinter Carib, в котором находились два человека.



По имеющейся информации, они возвращались с места подлёдной рыбалки, куда уехали в утренние часы. Но за день лёд на реке подтаял и начал разрушаться под тяжестью машины.



- В момент провала одному из мужчин удалось покинуть тонущий автомобиль. Тело второго было поднято с глубины более 2-х метров водолазами отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

