Житель Иркутской области погиб в провалившейся под лёд машине

Одному из мужчин удалось выбраться из тонущей иномарки
В Куйтунском районе 15 ноября вечером в трёх метрах от берега реки Оки под лёд ушёл автомобиль Toyota Sprinter Carib, в котором находились два человека.
По имеющейся информации, они возвращались с места подлёдной рыбалки, куда уехали в утренние часы. Но за день лёд на реке подтаял и начал разрушаться под тяжестью машины.
- В момент провала одному из мужчин удалось покинуть тонущий автомобиль. Тело второго было поднято с глубины более 2-х метров водолазами отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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