В Улан-Удэ на пожаре девушка получила ожоги

Пострадавшую с травмами доставили в больницу



Накануне, 17 ноября, в Улан-Удэ на улице Любови Шевцовой горел частый деревянный дом. На момент прибытия первого подразделения горела кровля дома. Хозяйка самостоятельно эвакуировалась из горящего жилья.



Пожар уничтожил крышу, веранду, повреждена наружная стена дома, дом выгорел изнутри на площади, закопчены стены по всей площади.



При попытке самостоятельного тушения 26-летняя хозяйка дома получила ожоги обеих рук и ног, туловища, шеи 40 %, отравление продуктами горения средней тяжести, доставлена в БСМП.



Жильцы в расселении не нуждаются, жилье имеется, сообщается в оперативной сводке по городу.

