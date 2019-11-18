Три улицы в Улан-Удэ час оставались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 17 ноября, в 16:18 произошло аварийное отключение на подстанции «Теплоприбор, из-за неисправности на головной подстанции «Горсад».



Под отключение попали потребители улиц Осеева, Батальонная, Удинская в микрорайоне Батарейка.



В 17:31 всех потребителей запитали по резервной схеме. Время отключения составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

