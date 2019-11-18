Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 17 ноября, в 16:18 произошло аварийное отключение на подстанции «Теплоприбор, из-за неисправности на головной подстанции «Горсад».
Под отключение попали потребители улиц Осеева, Батальонная, Удинская в микрорайоне Батарейка.
В 17:31 всех потребителей запитали по резервной схеме. Время отключения составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Три улицы в Улан-Удэ час оставались без света
Происшествия, Фото:
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