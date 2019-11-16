В Улан-Удэ в тепловом коллекторе нашли труп

Личность погибшего устанавливается



Утром в субботу, 16 ноября, в тепловом коллекторе на улице Лебедева в Улан-Удэ обнаружили труп мужчины. Тело нашли пожарные, приехавшие на возгорание в коллекторе.



- В 8.20 утра в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от сотрудников пожарной части о том, что в ходе тушения возгорания в тепловом коллекторе на ул. Лебедева обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, это гражданин без определённого места жительства, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



Личность мужчины устанавливается.



Причину смерти назовут после судебно-медицинской экспертизы.

