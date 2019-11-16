Жители Сотниково мёрзли без отопления и горячей воды

Крупная коммунальная авария произошла в пригородном Сотниково



Поздно вечером в четверг, 14 ноября, жители пригородного села Сотниково Иволгинского района Бурятии почувствовали холод в квартирах. Перестали греть батареи. А утром в квартирах пропала и горячая, и холодная вода. Холодную воду вскоре вернули, но люди мёрзли без горячей воды и отопления.



Как выяснилось, работа центральной котельной Сотниково была остановлена. Причина – авария на теплосети.



Под отключение теплоснабжения попало 50 жилых домов, в том числе 18 частных, где имеется печное отопление, в которых проживает 922 человек. Также без тепла остались детский сад (49 детей), средняя общеобразовательная школа (1063 ученика) и врачебная амбулатория. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



15 ноября в 12:20 обнаружили утечку и для доступа к месту прорыва откачали воду из колодца. В 19:00 обнаружили свищи в трубе предположительно из-за изношенности. Было решено заменить участок трубопровода. В 21:25 трубу доставили к месту аварии. Сварочные работы по восстановлению трубопровода были закончены в 23:53, тогда и началось заполнение системы теплоносителем.



- 16 ноября в 01:40 теплоснабжение было восстановлено у всех потребителей, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Официально заявлено, что во время аварии температура в жилых помещениях в среднем снизилась на 1 градус, в детсаду, школе и амбулатории – в среднем на 3 градуса. Люди спасались электрообогревателями и тепловыми пушками.

