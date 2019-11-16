В Бурятии воровка спрятала телефон в почтовом ящике

Жительница Бурятии обокрала подругу, пока она была на работе



27-летняя жительница села Курумкан задержана за кражу телефона. Она пришла в дом к своей давней знакомой, чтобы воспользоваться копировальной техникой. Входная дверь оказалась незапертой, хозяйка отсутствовала.



Девушка увидела на диване мобильный телефон и забрала его. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Выяснилось, что сын хозяйка дома, уходя в школу, забыл запереть дверь, а сама женщина находилась на работе. Пропажу телефона граждане обнаружили лишь на следующий день и обратились в полицию.



Телефон был изъят. Воровка ранее не судима, не работает. Она спрятала гаджет в почтовом ящике в ограде своего дома.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



