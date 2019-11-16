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В Бурятии воровка спрятала телефон в почтовом ящике

В Бурятии воровка спрятала телефон в почтовом ящике
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жительница Бурятии обокрала подругу, пока она была на работе

27-летняя жительница села Курумкан задержана за кражу телефона. Она пришла в дом к своей давней знакомой, чтобы воспользоваться копировальной техникой. Входная дверь оказалась незапертой, хозяйка отсутствовала.

Девушка увидела на диване мобильный телефон и забрала его. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что сын хозяйка дома, уходя в школу, забыл запереть дверь, а сама женщина находилась на работе. Пропажу телефона граждане обнаружили лишь на следующий день и обратились в полицию.

Телефон был изъят. Воровка ранее не судима, не работает. Она спрятала гаджет в почтовом ящике в ограде своего дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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