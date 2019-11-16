В Бурятии пропал 23-летний парень





Был одет: чёрная вязаная шапка, тёмно-синяя куртка и чёрные кроссовки.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-68 или 112.





В Бурятии разыскивается без вести пропавший Гармаев Сергей Викторович, 1996 г.р. Он 18 октября 2019 года ушёл из дома в селе Курумкан и до настоящего времени его местонахождение не известно. Сообщение о розыске в полицию поступило от матери молодого человека. Об этом сообщает МВД по Бурятии.По предварительной информации, молодой человек может находится в Улан-Удэ.европеец, рост 164 см., на вид 23-25 лет, среднего телосложения.