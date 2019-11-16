Водитель покусал инспекторов в служебной машине
В середине июня сотрудники ГИБДД в Кяхтинском районе Бурятии остановили пьяного водителя. Для разбирательства мужчине предложили проехать в отдел полиции. Однако водитель начал оказывать сопротивление.
Он дважды ударил ногой полицейского. После этого буйного водителя усадили в служебный автомобиль и повезли в отдел. В машине мужчина не успокоился и укусил двух правоохранителей.
Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителей власти и приговорил ранее судимого мужчину, с учётом неотбытой части основного наказания, к трём годам и четырём месяцам колонии строго режима. Также мужчину лишили водительских прав на срок 1 год 10 месяцев 20 дней.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл этой зимой в городе Бабушкин. Пьяный молодой человек сперва убегал от сотрудников ГИБДД, затем оказал им сопротивление, укусив одного сотрудника за руку. Уже в отделе парень катался по полу и даже разбил головой зеркало. Следователям подозреваемый заявил, что «самооборонялся».
Житель Бурятии получил срок за укусы сотрудников ГИБДД
Происшествия, Фото:
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