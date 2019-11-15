В Бурятии раскрыли подробности ЧП со взрывом гранаты в квартире

Пьяный мужчина угрожал сожительнице гранатой, но подорвался сам
Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром в трёхкомнатной квартире пятиэтажного дома в Кяхте прогремел взрыв. Мужчина взорвал гранату, в результате чего выбило окна. Взрыв слышали многие жильцы дома. «Ночью я услышала хлопок, но не поняла, что это было. Утром узнала: произошёл взрыв», – цитируют местную жительницу «Кяхтинские вести». В результате пострадал сам мужчина, а также его возлюбленная – оба попали в больницу.
Ряд федеральных СМИ поспешили сообщить, что гранату взорвал военнослужащий. Впрочем, источник «Байкал-Daily» в Кяхте опроверг эту информацию. Нарушителем оказался безработный 27-летний местный житель.
Сегодня стало известно, что на него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. В министерстве внутренних дел также раскрыли подробности ЧП.
Как выяснилось, ночью пьяный мужчина избил свою 23-летнюю сожительницу. При этом он угрожал убить её, для демонстрации серьёзности намерений, видимо, и демонстрировал гранату. Девушке удалось выйти в другую комнату. Когда её сожитель остался один, и прогремел взрыв. Очевидно, пьяный мужчина случайно активировал гранату.
- В одной из комнат трёхкомнатной квартиры повреждено окно, батарея и напольное покрытие. В ходе осмотра из жилого помещения изъяты осколки гранаты, - уточнили в МВД по Бурятии.
Травмированный мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Его подруге повезло больше, ведь она была в другой комнате. Известно, что подорвавший гранату ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.
- В настоящее время по факту угрозы убийством в отношении 27-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». После получения результатов технической экспертизы будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в министерстве внутренних дел Бурятии.
В Бурятии раскрыли подробности ЧП со взрывом гранаты в квартире
Происшествия, Фото:
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