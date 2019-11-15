 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Ноября

14 Ноября

Популярное

В Бурятии раскрыли подробности ЧП со взрывом гранаты в квартире

В Бурятии раскрыли подробности ЧП со взрывом гранаты в квартире
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина угрожал сожительнице гранатой, но подорвался сам

Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром в трёхкомнатной квартире пятиэтажного дома в Кяхте прогремел взрыв. Мужчина взорвал гранату, в результате чего выбило окна. Взрыв слышали многие жильцы дома. «Ночью я услышала хлопок, но не поняла, что это было. Утром узнала: произошёл взрыв», – цитируют местную жительницу «Кяхтинские вести». В результате пострадал сам мужчина, а также его возлюбленная – оба попали в больницу.

Ряд федеральных СМИ поспешили сообщить, что гранату взорвал военнослужащий. Впрочем, источник «Байкал-Daily» в Кяхте опроверг эту информацию. Нарушителем оказался безработный 27-летний местный житель.

Сегодня стало известно, что на него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. В министерстве внутренних дел также раскрыли подробности ЧП.

Как выяснилось, ночью пьяный мужчина избил свою 23-летнюю сожительницу. При этом он угрожал убить её, для демонстрации серьёзности намерений, видимо, и демонстрировал гранату. Девушке удалось выйти в другую комнату. Когда её сожитель остался один, и прогремел взрыв. Очевидно, пьяный мужчина случайно активировал гранату.

- В одной из комнат трёхкомнатной квартиры повреждено окно, батарея и напольное покрытие. В ходе осмотра из жилого помещения изъяты осколки гранаты, - уточнили в МВД по Бурятии.

Травмированный мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Его подруге повезло больше, ведь она была в другой комнате. Известно, что подорвавший гранату ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

- В настоящее время по факту угрозы убийством в отношении 27-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». После получения результатов технической экспертизы будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в министерстве внутренних дел Бурятии.
взрыв
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии раскрыли подробности ЧП со взрывом гранаты в квартире
В Бурятии раскрыли подробности ЧП со взрывом гранаты в квартире
Происшествия, 15.11.2019
Пьяный мужчина угрожал сожительнице гранатой, но подорвался сам
Братчанки перевели мошенникам 230 тысяч
Братчанки перевели мошенникам 230 тысяч
Происшествия, 15.11.2019
Лжесотрудники банков убедили потерпевших перевести им деньги
В Улан-Удэ школьника обнаружили мёртвым в собственной кровати
В Улан-Удэ школьника обнаружили мёртвым в собственной кровати
Происшествия, 15.11.2019
15-летний подросток вернулся после школы домой, заперся и не выходил из комнаты
Читинец обокрал квартиру, пока хозяйка спала
Читинец обокрал квартиру, пока хозяйка спала
Происшествия, 15.11.2019
Он пробрался в незапертую квартиру и украл телефоны и велосипед
В Бурятии появилось видео задержания взяточника из полиции
В Бурятии появилось видео задержания взяточника из полиции
Происшествия, 15.11.2019
Полицейский отдела по выявлению преступлений коррупционной направленности потребовал взятку в 1,5 миллиона
Житель Джидинского района обчистил дом в Улан-Удэ
Житель Джидинского района обчистил дом в Улан-Удэ
Происшествия, 15.11.2019
Он выставил окно и украл вещи на 60 тысяч рублей
У пенсионера в Бурятии изъяли мешок марихуаны
У пенсионера в Бурятии изъяли мешок марихуаны
Происшествия, 15.11.2019
Пенсионер в момент задержания был в наркотическом опьянении
Немка сбила женщину на «зебре» в Улан-Удэ
Немка сбила женщину на «зебре» в Улан-Удэ
Происшествия, 15.11.2019
Туристка из Германии, сбившая женщину, тут же принялась помогать ей
Забайкалец лишился ценных вещей, ввязавшись в драку
Забайкалец лишился ценных вещей, ввязавшись в драку
Происшествия, 15.11.2019
Чтобы разрешить возникший конфликт, мужчины вышли на улицу и начали драться
В Забайкалье гражданин Китая дал таможеннику взятку в 160 тысяч
В Забайкалье гражданин Китая дал таможеннику взятку в 160 тысяч
Происшествия, 15.11.2019
Сотруднику таможни, получившему взятку, назначено 6 лет лишения свободы
Жителю Бурятии дали пожизненное за убийство девятиклассницы
Жителю Бурятии дали пожизненное за убийство девятиклассницы
Происшествия, 15.11.2019
Улан-удэнец в Сочи убил 15-летнюю школьницу, а перед этим собирался изнасиловать

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^