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Читинец обокрал квартиру, пока хозяйка спала

Читинец обокрал квартиру, пока хозяйка спала
Происшествия, 
Он пробрался в незапертую квартиру и украл телефоны и велосипед

В Чите в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что кто-то ночью проник в её дом и украл четыре сотовых телефона и велосипед.

Сотрудники полиции установили ранее судимого за кражу 38-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он незаметно проник в незапертый дом потерпевшей. Убедившись, что она спит, мужчина забрал имущество, которое в дальнейшем успел продать. Сейчас он помещён в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские устанавливают место сбыта похищенного имущества, сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.


кража
 
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