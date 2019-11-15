Читинец обокрал квартиру, пока хозяйка спала

Он пробрался в незапертую квартиру и украл телефоны и велосипед
В Чите в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что кто-то ночью проник в её дом и украл четыре сотовых телефона и велосипед.
Сотрудники полиции установили ранее судимого за кражу 38-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он незаметно проник в незапертый дом потерпевшей. Убедившись, что она спит, мужчина забрал имущество, которое в дальнейшем успел продать. Сейчас он помещён в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские устанавливают место сбыта похищенного имущества, сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
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