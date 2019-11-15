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В Бурятии появилось видео задержания взяточника из полиции

В Бурятии появилось видео задержания взяточника из полиции
Происшествия, 
Полицейский отдела по выявлению преступлений коррупционной направленности потребовал взятку в 1,5 миллиона

Как сообщал «Байкал-Daily», Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. Он признан виновным в получении взятки в 1,5 миллиона рублей. Бывший полицейский сядет на 9 лет в колонию строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 4,2 млн. рублей.

Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии представило видео задержания мужчины. Произошло задержание прямо в кассе банка.


Парадокс, но 34-летний взяточник сам служил в отделе по выявлению преступлений коррупционной направленности.

С конца апреля 2016 года сотрудник полиции проверял сведения о хищении средств директором строительной компании. Поступила информация о том, что деньги могли быть похищены при помощи завышения стоимости работ ремонта фасада здания госпредприятия.

- В июне 2016 года полицейский, угрожая уголовным преследованием, потребовал от директора фирмы взятку в сумме 1,5 млн. рублей, а взамен пообещал укрыть собранные им материалы и предложил своё покровительство. После вынужденного согласия предпринимателя, полицейский, маскируя свои действия, потребовал приобрести у него земельный участок по заведомо завышенной стоимости, таким образом, стремясь придать незаконному получению денег видимость обычной гражданско-правовой сделки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Однако после переговоров с полицейским бизнесмен пошёл в правоохранительные органы и сообщил о вымогательстве у него взятки. 7 июля 2016 года он под контролем сотрудников УФСБ Бурятии встретился в помещении банка с полицейским и передал ему 1,4 млн рублей. Часть денег была муляжом.

При получении денег оперуполномоченный и был задержан.

Приговор в отношении бывшего сотрудника полиции в силу пока не вступил.

- Факт противоправной деятельности сотрудника выявлен подразделением собственной безопасности регионального МВД. Гражданин уволен из органов внутренних дел в 2016 году по отрицательным мотивам, - прокомментировали, в свою очередь, в пресс-службе МВД по Бурятии.


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