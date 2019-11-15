Он выставил окно и украл вещи на 60 тысяч рублей
Сотрудники полиции Улан-Удэ задержали 22-летнего жителя Джидинского района по подозрению в краже из частного дома в посёлке Солдатский.
Молодой человек ранее судим за аналогичное преступление.
Вор, выставив в оконное стекло, проник в частный дом и украл золотые украшения, ноутбук и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Джидинского района обчистил дом в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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