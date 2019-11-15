У пенсионера в Бурятии изъяли мешок марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Пенсионер в момент задержания был в наркотическом опьянении



Ночью 14 ноября в Кяхтинском районе Бурятии на автодороге сотрудники ДПС остановили автомобиль. В багажнике был обнаружен мешок с 6 кг марихуаны.



Как выяснилось, запрещённое вещество принадлежит пассажиру автомобиля. Ранее судимый за кражу 64-летний мужчина, проживающий в Улан-Удэ, в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские напоминают, что об о лицах, употребляющих, либо распространяющих наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

