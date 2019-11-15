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У пенсионера в Бурятии изъяли мешок марихуаны

У пенсионера в Бурятии изъяли мешок марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Пенсионер в момент задержания был в наркотическом опьянении

Ночью 14 ноября в Кяхтинском районе Бурятии на автодороге сотрудники ДПС остановили автомобиль. В багажнике был обнаружен мешок с 6 кг марихуаны.

Как выяснилось, запрещённое вещество принадлежит пассажиру автомобиля. Ранее судимый за кражу 64-летний мужчина, проживающий в Улан-Удэ, в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские напоминают, что об о лицах, употребляющих, либо распространяющих наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
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