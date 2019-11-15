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Забайкалец лишился ценных вещей, ввязавшись в драку

Забайкалец лишился ценных вещей, ввязавшись в драку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Чтобы разрешить возникший конфликт, мужчины вышли на улицу и начали драться

В Краснокаменске полицейские задержали двух подозреваемых в открытом хищении имущества на сумму более 30 тысяч рублей.

9 ноября в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что двое неизвестных его избили, после чего забрали сотовый телефон и золотые изделия. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

Установлено, что накануне преступления потерпевший отдыхал в увеселительном заведении, где у него произошёл конфликт с двумя мужчинами. Для разрешения сложившейся ситуации все вышли на улицу, где произошла драка, в результате которой были отняты ценные вещи.

- Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили внешность подозреваемых, а затем и их личность. Подозреваемыми оказались двое местных жителей, которые раннее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Они были задержаны и доставлены в полицию, где от них получены признательные показания, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
грабеж
 
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