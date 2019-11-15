В Забайкалье гражданин Китая дал таможеннику взятку в 160 тысяч

Сотруднику таможни, получившему взятку, назначено 6 лет лишения свободы



В Забайкальском крае в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Китая, обвиняемого в даче взятки сотруднику таможни в крупном размере.



Как установлено предварительным следствием, гражданин Китая в ноябре-декабре 2018 года передал оперуполномоченному оперативно-розыскного отдела Забайкальского таможенного поста Читинской таможни за общее покровительство по службе в качестве взятки 160 тысяч рублей.



В ноябре 2019 года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уже бывшего таможенника-взяточника. Он признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. С учётом досудебного соглашения и наличия смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 5,5 млн. рублей штрафа и запрета занимать должности на государственной службе на срок 6 лет.



В настоящее время уголовное дело в отношении взяткодателя из Китая направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Даурской транспортной прокуратуры.

