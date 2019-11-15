Сотруднику таможни, получившему взятку, назначено 6 лет лишения свободы
В Забайкальском крае в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Китая, обвиняемого в даче взятки сотруднику таможни в крупном размере.
Как установлено предварительным следствием, гражданин Китая в ноябре-декабре 2018 года передал оперуполномоченному оперативно-розыскного отдела Забайкальского таможенного поста Читинской таможни за общее покровительство по службе в качестве взятки 160 тысяч рублей.
В ноябре 2019 года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уже бывшего таможенника-взяточника. Он признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. С учётом досудебного соглашения и наличия смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 5,5 млн. рублей штрафа и запрета занимать должности на государственной службе на срок 6 лет.
В настоящее время уголовное дело в отношении взяткодателя из Китая направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Даурской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье гражданин Китая дал таможеннику взятку в 160 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Турист из Германии, сбивший женщину, тут же принялся помогать ей
Сотруднику таможни, получившему взятку, назначено 6 лет лишения свободы
Улан-удэнец в Сочи убил 15-летнюю школьницу, а перед этим собирался изнасиловать
Аварии случились ночью и утром
Пожар произошёл в пятиэтажке на Терешковой
Пешехода с травмами госпитализирована в больницу
Пожар произошёл ночью
Четыре из пяти полицейских, виновных в смерти подростка, отправятся за решётку
В Сретенском районе без тепла остались четыре одноэтажных дома и школа
В Усть-Илимске завершили расследование громкого уголовного дела
Пожар произошёл в многоквартирном доме
Родная сестра не слышала о нём с 2016 года
Когда шприц обнаружили, мужчина попытался проглотить его содержимое
Столкнулись «Опель Астра», «УАЗ» и грузовик
Женщина ушла отдыхать в кафе, оставив детей