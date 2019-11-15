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В Улан-Удэ произошли две коммунальные аварии

В Улан-Удэ произошли две коммунальные аварии
Происшествия, 
Аварии случились ночью и утром

Накануне, 14 ноября, в 00:25 на расширительном баке от котельной по улице Лысогорская 87а/1 в Улан-Удэ произошла утечка. В этой связи было отключено отопление многоквартирного дома 85 с этой улицы.

В 6:45 авария устранена, заварен свищ на расширительном баке. Время устранения составило 6 часов 20 минут.

В тот же день в 9:00 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Революции 1905 года, дом 100, было закрыто холодное водоснабжение для школы №26. В 19:10 холодное водоснабжение восстановлено, методом санации заменён участок стальной трубы на полиэтиленовую трубу.

Время отключения составило более 10 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение воды отключение тепла
 
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