Аварии случились ночью и утром
Накануне, 14 ноября, в 00:25 на расширительном баке от котельной по улице Лысогорская 87а/1 в Улан-Удэ произошла утечка. В этой связи было отключено отопление многоквартирного дома 85 с этой улицы.
В 6:45 авария устранена, заварен свищ на расширительном баке. Время устранения составило 6 часов 20 минут.
В тот же день в 9:00 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Революции 1905 года, дом 100, было закрыто холодное водоснабжение для школы №26. В 19:10 холодное водоснабжение восстановлено, методом санации заменён участок стальной трубы на полиэтиленовую трубу.
Время отключения составило более 10 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ произошли две коммунальные аварии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аварии случились ночью и утром
Пожар произошёл в пятиэтажке на Терешковой
Улан-удэнец в Сочи убил 15-летнюю школьницу, а перед этим собирался изнасиловать
Пешехода с травмами госпитализирована в больницу
Пожар произошёл ночью
Четыре из пяти полицейских, виновных в смерти подростка, отправятся за решётку
В Сретенском районе без тепла остались четыре одноэтажных дома и школа
В Усть-Илимске завершили расследование громкого уголовного дела
Пожар произошёл в многоквартирном доме
Родная сестра не слышала о нём с 2016 года
Когда шприц обнаружили, мужчина попытался проглотить его содержимое
Столкнулись «Опель Астра», «УАЗ» и грузовик
Женщина ушла отдыхать в кафе, оставив детей
Мужчину задержали росгвардейцы
Животноводческая продукция в магазине и кафе была без маркировок